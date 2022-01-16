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понедельник, 17 января 2022 09:40

Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
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Пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину рейсом из Варшавы в международный аэропорт "Киев". Его встречают сотни людей, которые ожидают обращения лидера "Европейской солидарности".

В зале прилетов Петра Порошенко ожидают десятки журналистов
Фото: Дмитрий АНОХИН
В зале прилетов Петра Порошенко ожидают десятки журналистов
В зале прилетов Петра Порошенко ожидают десятки журналистов
Петра Порошенко возле аэропорта встречают сотни людей

Петр Порошенко не пропускали из зоны паспортного контроля в зал прилетов. Пятый президент утверждал, что у него изъяли паспорт и не пускают в Украину, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

"Меня не допускают на территорию Украины. Без объяснения причин. Это провокация, которая подстрекает к массовым акциям. Призываем пограничников не выполнять приказы преступных и обеспечить доступ мне на территорию Украины Это нарушение закона", - заявил Порошенко.

В конце концов, Порошенко удалось выйти к журналистам.

"В течение 15 минут меня незаконно пытались не допустить на территорию Украины. Забрали мой паспорт. Объясняли, что хотят установить мое лицо. Были сомнения, что я Порошенко. Рассматривали сценарий недопуска меня на территорию Украины. Так сильно они нас боятся и отдают незаконные распоряжения силовикам .Все усилия направили не на защиту от агрессора, а борьбу с оппозицией, разрушение верховенства права. Ситуацию удалось решить исключительно благодаря тому, что на рейсе, которым мы летели - было большое количество журналистов", - заявил Порошенко.

После общения с журналистами, пятый президент вышел к поклонникам у аэпропорта.

"Дорогие украинцы, собратья и сестры! Я очень соскучился за вами. Хотел чтобы мы как можно раньше встретились. Мне приятно, что здесь абсолютное большинство знакомых лиц. Вместе с вами мы делали Революцию достоинства, строили армию. Это вы отдавали последнее в 2014 году чтобы обеспечить войско. Вместе с вами, уважаемые дипломаты, мы обеспечили подписание соглашения об Ассоциации с ЕС. Это вместе с вами мы обеспечили безвиз. Мы вместе обеспечили противостояние информационной, экономической, энергетической, военной агрессии России. Мы боремся вместе за демократию", - сказал Порошенко .

Пятый президент лично поблагодарил своих однопартийцев и коллег из других партий, которые пришли в аэропорт.

Порошенко вернулся из-за границы, где находился с 17 декабря. Проводил встречи с европейскими политиками и дипломатами. С аэродрома пятый президент отправится в Печерский райсуд Киева, где ему будут выбирать меру пресечения.

Порошенко подозревается в государственной измене, сообщали в конце декабря прошлого года в Государственном бюро расследований.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже доложено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля", - заявляли в ДБР.

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В "Европейской солидарности" эти обвинения назвали "фарсом", а сам Петр Порошенко в видеообращении заявил, что команда Зеленского пересекла "красные линии".

Повестку о вызове в суд следователи ДБР пытались вручить Петру Порошенко 17 декабря. Однако он сел в автомобиль и уехал в аэропорт, откуда вылетел из Украины.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене, а через несколько дней в офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента с возможностью внесения залога в 1 млрд грн.

31 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если на заседание СНБО вынесут вопрос введения санкций против Порошенко, то "голосов будет предостаточно".

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение – внесли в базу сайта "Миротворец".

В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".

Автор: Лилия МЫЦКО
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января

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