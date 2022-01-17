На митинг в поддержку Порошенко съехались общественные деятели, политики и ветераны

В Международном аэропорту "Киев" начался митинг в поддержку пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. По данным организаторов, из разных уголков Украины на акцию прибыли 25 тыс. человек.

На митинге выступают общественные деятели, политики и ветераны войны против российской агрессии.

"Я имею честь отстаивать сегодня вместе с вами право на честь и достоинство общества. Я благодарю всех за поддержку, которую оказал мне народ Украины. И я уверен, что мы не дадим опозорить имя нашего главнокомандующего и честь нашего пятого президента", - говорит генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны Украины (2015-2019 годов) Игорь Павловский.

Участник украинско-российской войны, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко подчеркнул: "Сегодня мы собрались вместе, чтобы показать властям, что мы никогда не дадим давить на оппозицию, которая с 2014 года прошла войну, защитила страну, отстроила, подняла ее с колен, на которые ее поставила РФ с агентами влияния. И сейчас те, кто пришли, они знают, где они были тогда. И сейчас пытаются рассказать нам, как нужно создавать новое государство".

Активистка и журналистка Татьяна Чорновол подчеркнула: "С апреля Путин собирает на украинской границе войска, он даже корабли перекинул из Каспийского моря в Азовское и Черное. Не готовит ничего хорошего. Но почему-то с апреля стягивает, как будто чего-то ждет. Я считаю, что он ждет, пока Зеленский расправится здесь с патриотами. Путин боится украинских патриотов. Поэтому Зеленский сейчас преследует лидера партии сопротивления. Не лидера "Европейской Солидарности", а лидера украинской партии сопротивления, то есть всех тех людей, активистов, партийцев, кто готов стать на защиту Украины, если Путин будет наступать и если будет задействовать другие методы гибридной войны То есть, преследование Петра Порошенко Зеленским - это ослабление Украины в пользу Путина. И, к сожалению, это сейчас происходит".

"Мы не отступали ни тогда, когда пришел враг к нашим границам, ни тогда, когда пришла власть и начала преследовать наших ветеранов и волонтеров. Мы не отступали, когда преследовали генерала Марченко, Антоненко. Мы не дали закрыть дело "вагнеровцев", когда власти хотели его просто похоронить. Мы никому не дадим обижать нашу страну", - говорит Роман Костенко.

"Каким же нужно быть бестолковым или какими непутевыми нужно быть правоохранительным органам, чтобы сказать, что верховный главнокомандующий, который в 2014-2019 годах удержал Украину, поднял войско, сплотил нашу нацию, предатель. Мы сегодня не имеем права на нормальное правосудие, судящее по амбициям, а не по закону. Не по тем законам, которые выписаны для нашего народа и которые созданы для нашего общества", - возмутился Павловский.

"Я благодарю каждого, кто пришел бороться за Украину. Мы опробовали на собственной коже, что такое популизм. Когда в стране один кризис меняется другим, когда обещания сменяют одно за другим. Наша страна теряет каждый день миллиарды гривен, которые оседают в оффшорах окружения Зеленского. Мы не имеем права больше молчать", - говорит политик Владимир Емельян.

"Вчера был день памяти киборгов. Сегодня мы воюем на два фронта. Держим строй, друзья. Я всегда напоминаю, кем был Зеленский раньше - подтанцовкой банды Януковича. Сегодня этот человек оказался на вершине политического Олимпа. Это огромная угроза нашей стабильности", - говорит писатель, переводчик и ведущий Дмитрий Чекалкин.

"Мы собрались сегодня отстоять завтра. Мы собрались для того, чтобы у нашей страны было будущее и в этом будущем были принципы… Принципы говорят нам о том, что президент должен заниматься своим делом, верховный главнокомандующий должен защищать Украину, президент должен заниматься дипломатией, а не сажать оппозицию в тюрьмы. Вот зачем мы здесь. Для того, чтобы Украина была страной принципов и у нее было завтра", - отмечает соучредитель политической партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко.

"Я еще раз обращаюсь к Зеленскому - начинай работать, если ты влез в это кресло. Ты слишком глубоко вошел в эту роль по чужому сценарию", - говорит музыкант и художник Юрий Журавель.