"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами

В Закарпатской области вдоль дороги расставили билборды с приветствием президента Владимира Зеленского с днем рождения.
Фото опубликовал писатель Андрей Любка.
По словам поэта, он проехал 70 км и увидел минимум 10 таких биллбордов.
На борде написано "С Днем Рождения, Президент!", нарисованный логотип партии "Слуга народа".
День рождения Зеленского – 25 января.
"Вот что делают дурацкие деньги, которые пиляются на "Большом строительстве" - "слуги" уже просто разбрасываются ими без надобности и содержания.
Партия приветствует своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту.
Можно было разместить здесь что-нибудь общественно важное, интересное, рекламировать какую-то крутую инициативу. В конце концов, мы всем Закарпатьем уже год собираем деньги на лечение маленького Павлика Мотычки, которому диагностировали СМА - не лучше ли было бы деньги за эту безумную рекламную кампанию перечислить ребенку?", - пишет Любка.
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В Facebook комментируют:
"Переплюнул даже яныка в идиотизме"
"Когда хочешь выслужиться и имеешь власть, а не имеешь ума"
"Еще и день, и рождение с большой. Ну, величайший же"
"Боже, какое жлобство"
"Котлетинг"
В марте прошлого года заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко возглавил Закарпатскую областную организацию партии. Перед этим руководил столичной ячейкой.
В мае Тищенко проверял Закарпатскую таможню. "Я - бультерьер президента. Где будет команда, где потребуется моя работа, там я и буду работать", - заявлял "слуга".
В прошлом году президент Зеленский устроил вечеринку по случаю своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича.
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