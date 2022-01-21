"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами

В Закарпатской области вдоль дороги расставили билборды с приветствием президента Владимира Зеленского с днем рождения.

Фото опубликовал писатель Андрей Любка.

По словам поэта, он проехал 70 км и увидел минимум 10 таких биллбордов.

На борде написано "С Днем Рождения, Президент!", нарисованный логотип партии "Слуга народа".

Автор: Facebook.com/andriy.lyubka

День рождения Зеленского – 25 января.

"Вот что делают дурацкие деньги, которые пиляются на "Большом строительстве" - "слуги" уже просто разбрасываются ими без надобности и содержания.

Партия приветствует своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту.

Можно было разместить здесь что-нибудь общественно важное, интересное, рекламировать какую-то крутую инициативу. В конце концов, мы всем Закарпатьем уже год собираем деньги на лечение маленького Павлика Мотычки, которому диагностировали СМА - не лучше ли было бы деньги за эту безумную рекламную кампанию перечислить ребенку?", - пишет Любка.

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В Facebook комментируют:

"Переплюнул даже яныка в идиотизме"

"Когда хочешь выслужиться и имеешь власть, а не имеешь ума"

"Еще и день, и рождение с большой. Ну, величайший же"

"Боже, какое жлобство"

"Котлетинг"

В марте прошлого года заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко возглавил Закарпатскую областную организацию партии. Перед этим руководил столичной ячейкой.

В мае Тищенко проверял Закарпатскую таможню. "Я - бультерьер президента. Где будет команда, где потребуется моя работа, там я и буду работать", - заявлял "слуга".

В прошлом году президент Зеленский устроил вечеринку по случаю своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича.