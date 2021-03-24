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среда, 24 марта 2021 15:45

Тищенко стал главным "слугой" на Закарпатье

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Тищенко стал главным &quot;слугой&quot; на Закарпатье
Николай Тищенко возглавил областную организацию "Слуг народа" на Закарпатье. Фото: Слуга народа

Народного депутата Николая Тищенко избрали председателем закарпатской областной организации партии "Слуга народа". Решение приняли на конференции закарпатской организации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Тищенко заменил народного депутата Игоря Кривошеева.

"Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы киевской городской организации партии "Слуга народа". Временной главой организации назначили народного депутата от "Слуги народа" Лесю Забуранную", - говорится в сообщении.

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В апреле 2020-го журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана заметили нардепа Антона Яценко, нардепа от "Слуги народа" и бывшего сценариста "Квартала 95" Александра Кабанова.

Ранее депутат Ирина Верещук рассказывала о том, что нардеп Николай Тищенко предлагал скомпроментованных людей в кандидаты в депутаты Киевского городского совета. Среди них якобы были работники ресторанов Тищенко.

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