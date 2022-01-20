На конференцию Зеленского в Гуте вбухали более 6 млн грн

На организацию конференции послов Украины, организованную в государственной резиденции "Синегора" после скандала с празднованием там дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака, потратили по меньшей мере 6,1 млн грн.

Об этом сообщает портал DoZorro

Закупки осуществляли Министерство иностранных дел, Государственное управление делами и парк "Синегора", в котором проходил первый день мероприятия.

Подряды получили "Резиденція "Синьогора" (1,1 млн), "Фірма "Надія" (2,25 млн) і "Гарант-Сервіс" (1,47 млн).

Отдельно на часть конференции в селе Гута еще более 1 млн потратило ГУД.

Наибольшее количество средств пошло на: технику, в том числе мультимедийную и климатическую - более 445 тыс; оформление локации (устройство сцены, пола, тент, различные конструкции) – более 416 тыс.

Также для мероприятия ГУД закупило кейтеринговые услуги, тематическое оформление, мебель и видеосъемку.

Услуги по перевозке участников конференции оплатил сам парк "Синегора" - еще почти 100 тыс. Услуги заказали у ФЛП двумя договорами.

Так же по нескольку договоров получили и подрядчики ГУД: четыре – на обеспечение звуковой аппаратуры и 10 – на обустройство локации (сцена, металлические и деревянные конструкции).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин

"Это похоже на уклонение от проведения упрощенных закупок. Заказчик разбивает услуги на договоры до 50 тысяч, чтобы их можно было заключить вне Prozorro. Для этого подбирают разные коды CPV и прописывают разные названия. Достаточно трудно доказать, что это нарушение. Госаудитслужба обычно даже не берется проверять такие случаи", - говорит специалист по публичным закупкам Ярослав Пилипенко.

Конференция прошла 21-22 декабря. Мероприятие открыл президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что готовил конференцию в конце ноября, когда воспользовался вертолетами ГСЧС, чтобы добраться до Гуты. В резиденцию летал вместе с Ермаком, у которого тогда был день рожденья.

В ноябре прошлого года журналист Михаил Ткач опубликовал сюжет о праздновании дня рождения Ермака в "Синегоре". В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам. На пресс-конференции Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком. Когда Ермак гулял в день рождения в госрезиденции, в Ивано-Франковскую область прилетал бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.