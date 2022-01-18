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вторник, 18 января 2022 22:02

Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах – СМИ

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Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах – СМИ
Отдых семьи президента пытались скрыть, говорится в сюжете. Фотоколлаж: "Українська правда"

5 января супруга президента Владимира Зеленского Елена вместе с детьми, родителями и друзьями, в общей сложности около десяти человек, бизнес-классом рейсом "Турецких авиалиний" вылетели в Стамбул, а оттуда - на Сейшельские Острова.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Семью президента сопровождали сотрудники государственной охраны.

На следующий день дочь кумовья Зеленских, улетевшая вместе с семьей президента, публиковала в Instagram фото и видео с Сейшельских островов.

Отдыхали в пятизвездочном отеле "Hilton". Стоимость номера в праздничные дни там – около $1 тыс. в сутки. На территории отеля – семь ресторанов и кафе, где подают итальянские и японские блюда.

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16 января 2022 года, аэропорт "Борисполь", 9.30 утра, пассажирский самолет из Стамбула совершил посадку. Почти через час с территории аэропорта выехал кортеж из двух авто. Поехали в сторону поселка Козын и государственных дач, нарушали скоростной режим.

4 января источники "Українська правда" сообщали, что Зеленский вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком приехали на горнолыжный курорт "Буковель" и заселились в одну гостиницу с олигархом Игорем Коломойским.

Потом в политических кругах появилась информация, что президент с семьей якобы полетели отдыхать в одну из экзотических стран на берегу Индийского океана.

Зеленский после отдыха в "Буковеле" появился публично 11 января. Пять дней спустя журналисты от источников в правоохранительных органах получили информацию, что семья президента возвращается из Сейшел через Стамбул.

После прилета прошли через зал официальных делегаций. Использование этого терминала стоит 3,5 тыс. грн за человека. Для семьи президента заявление делало Государственное управление делами. Это значит, что оплачиваемая услуга могла за счет государственного бюджета.

Отдых пытались скрыть.

"Семья президента во время обострения ситуации с Россией покидает страну и летит за шесть тысяч километров отдыхать на Сейшелы", - говорит Ткач.

Журналисты направили запрос в Государственное управление делами с вопросом, оплачивали ли из государственного бюджета расходы на пользование семьей президента залом официальных делегаций в "Борисполе". А в Управления госохраны - сколько охранников было откомандировано вместе с Зеленскими. И кто платил их билеты и проживание в экзотической стране.

Также направили запрос президенту - сколько стоил отдых, кто платил за него. И как президент оценивает такое путешествие своей семьи с морально-нравственной точки зрения и с точки зрения безопасности.

В 2018 году, когда Зеленский был актером Студии "Квартал 95", шутил с тогдашнего президента Петра Порошенко и его отдыха на Мальдивах.

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Дата
18
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