Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"

Президент Владимир Зеленский на горнолыжном курорте "Буковель" фотографировался с отдыхающими.

Фото выкладывают в сети Instagram.

Президент фотографировался на лыжах, за кофе.

Зеленский приехал на курорт в Ивано-Франковскую область 4 января, сообщили журналисты. Разместился в отеле "Radisson Blu Resort Bukovel". В этом же отеле тогда остановился олигарх Игорь Коломойский.

Также появилось фото из застолья Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. 7 января президент выложил видео, как катается на лыжах, а Ермак - фото с курорта на следующий день.

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В 2018 году, когда Зеленский был актером Студии "Квартал 95", шутил с тогдашнего президента Петра Порошенко и его отдыха на Мальдивах.

Зеленский играл Порошенко, а Елена Кравец – его жену Марину. По сценарию, когда президента рассекретили, он записывал видеообращение к народу Украины с объяснениями.

"Я отдыхал инкогнито, потому что Порошенко не может отдыхать, когда в стране война. Люблю вас, украинцы", - говорил тогда Зеленский.

На пресс-конференции в ноябре Зеленский заявил журналисту Михаилу Ткачу: "Благодаря вам у меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право". Президент не в первый раз отправляется на неофициальные отдыха.