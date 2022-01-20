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четверг, 20 января 2022 12:15

На "Миротворце" появилась карточка Арестовича

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На &quot;Миротворце&quot; появилась карточка Арестовича
Ермак назначил Арестовича своим советником в позапрошлом году в декабре. Фото: Facebook-страница

Советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексея Арестовича внесли в базу сайта "Миротворец".

Информация о нём появилась на странице сайта 19 января.

"Профессиональный провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации Вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления.

Кличка: Люся, российские пропагандисты называют его Карамелькой", - сказано.

В августе прошлого года Арестович "назвал ошибкой власти Зеленского продолжение языковой и культурной политики Порошенко и Вятровича. Сказал, что, по его мнению, культура и спорт находятся вне политики. И отказываться от просмотра русскоязычных фильмов, отрицать русскую культуру только потому, что тот или иной актер, сыгравший в них, поддерживает политику Путина - глупо".

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Сайт пишет, что в феврале 2005 Арестович вместе с российским политологом Александром Дугиным презентовали в Москве "Евразийский антиоранжевый фронт".

"В 2010 году закончил школу психологии Авессалома Подводного и, как дипломированный психолог, начал проводить лекции, тренинги, консультации в области групповой психологии, играть в кино.

В 2013 году, как психолог-консультант и специалист по конфликтологии, участвовал в съемках шоу "Научите нас жить" на телеканале ICTV.

В медиа поле Арестович появляется уже после 2014 года, его часто показывают СМИ в качестве военного эксперта, дают его комментарии как "эксперта" по Донбассу", - сказано на странице.

Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником в декабре 2020 года.

На прошлой неделе Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский перестал говорить с народом напрямую и власть "забюрократизировалась".

17 января заявил, что покинул должности советника и представителя делегации Украины в ТКГ.

Советник руководителя ОП формально остается в должности, потому что не подписывал заявления об увольнении, сообщали СМИ.

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20
января

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