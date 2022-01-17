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понедельник, 17 января 2022 20:53

Арестович после критики Зеленского уволился из ОП

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Арестович после критики Зеленского уволился из ОП
Арестович в должности запомнился скандальными заявлениями. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Внештатный советник главы Офиса президента и представитель делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович покинул обе должности.

Об этом он рассказал "4 каналу" и подтвердил "Бабелю".

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Арестович заявил, что уволился по собственному желанию по личным причинам.

На следующей встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу его уже не будет. Кто его заменит – не сообщил.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал такое кадровое изменение "очень нехорошим для власти знаком".

"Ведь чем был добр и удобен Арестович? Он был настолько токсичен, что мог без всякого вреда репутации озвучивать любые тезисы, даже очень дикие. Найти столь же не ограниченную репутацией замену власти будет очень сложно. Соответственно, одно событие резко сократило возможности Зэкоманды в информационной среде", – прокомментировал Алексей.

Накануне Алексей Арестович критиковал президента Владимира Зеленского и жаловался, что на Банковой не поддержали его идеи.

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с декабря 2020 года. С октября 2020-го был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

На должности называл законодательство об украинском языке "репрессивным" и заявлял о необходимости придать русскому языку статус регионального. Также выражал симпатию к пророссийскому телеканалу бывшего "регионала" Евгения Мураева "Наш" и критиковал "UA: Перший".

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Дата
17
января

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