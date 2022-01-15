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суббота, 15 января 2022 20:45

"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского

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&quot;Удар себе по яйцам&quot; – Арестович начал критиковать Зеленского
Арестович заявил, что предлагал в ОП снимать сериал "Офис".

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский перестал говорить с народом напрямую и и власть "забюрократизировалась".

Об этом этом сказал в разговоре с Юрием Романенко.

Арестович рассказал, что, когда пришел работать в Офис президента, предложил снимать сериал под названием "Офис".

"Первое мое предложение, когда я в Офис пришел, знаешь какое? Давайте снимать сериал "Офис" про нашу с вами жизнь. Подберем похожих актеров и так далее. На меня, на тебя, Миша Пододяк, на Ермака, на Зеленского и так далее. И народ буде смотреть сериал. Не на реальный Офис смотреть, где что происходит никто не знает. А будет смотреть сериал про Офис, где мы будем инсталлировать нарративы, бла, бла, бла", - сказал.

Советник Ермака пожаловался, что идею не реализовали: "Где эта идея?".

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"Зеленский на чем сделал кампанию? Он же пришел на разговорах с людьми. На обращении, оно не всегда было гладко, он запинался. Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано. Я говорю: наша же сила в том, что президент говорит со всеми напрямую. В этом его основная фишка - говорить, обращаться, разъяснять свою политику. Где это все?

В кого мы превратились? Бюрократия, справки, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было себе нанести. Забюрократиться. Мы же должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые - за народ, отомстят олигархам, реформируют страну. Где это все?", - заявил Арестович.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником в декабре 2020 года.

Ермак изолировал Зеленского от внешних влияний, пытается его контролировать, рассказал Gazeta.ua бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

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