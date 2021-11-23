"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака

Александр Данилюк работал в команде президента Владимира Зеленского 10 месяцев

Глава Офиса президента Андрей Ермак изолировал Владимира Зеленского от внешних влияний, пытается его контролировать. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

"Ермак обнял Зеленского, как никто в мире. Со всех сторон, - отметил Данилюк. - Его предшественник Андрей Богдан тоже пытался контролировать все процессы и быть рядом с президентом чуть ли не ежеминутно. Но допустил ошибки. Первое, пытался что-то делать. Для этого нужно было спускаться из президентского офиса в собственный. В этот момент туда заходил Ермак и нарушал герметичность. Поэтому Ермак сейчас ни на шаг не отходит от Зеленского. Второе Богдан раздражал своим стилем поведения, президента в частности. не только, какое Зеленское большое солнышко".

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Богдан раздражал президента прямотой, считает Данилюк.

"Ермак - другая история. Создал впечатление что засыпает и просыпается с именем Зеленского. Не допускает разгерметизации его окружения. Поэтому президент только и слышит, какой он величественный. Даже негатив Ермак извращает в позитив. Эта интерпретация создает у Зеленского ощущение мессии. Это традиционная технология. Человек с комплексами хочет, чтобы его посадили в теплое место и пригрели. Такими пользуются люди типа Ермака", - подчеркнул политик.

По его словам, Ермак всегда позиционировал себя как очень близкий друг семьи.

"Но Сергей Шефир (первый помощник и давний товарищ президента. – Gazeta.ua) меня спрашивал: "А кто такой Ермак? Я его раньше не видел", – добавил Данилюк.

Александр Данилюк два года работал министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В мае 2019 года назначен президентом Зеленским секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Через четыре месяца подал в отставку. 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по срыву спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера. Украинские спецслужбы год готовили арест 28 наемников, воевавших на Донбассе. На всех этапах докладывали Владимиру Зеленскому. Когда дошли до заключительного, у президента вроде бы не было времени встретиться с руководством разведчиков. Их принял глава его Офиса Андрей Ермак. Попросил отложить спецоперацию. В результате сделка провалилась, преступники вернулись в Россию.