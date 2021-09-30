Разумков поделился планами после возможного увольнения

Председатель Верховной Рады не собирается уходить в отставку. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в случае отзыва его с должности, он останется внефракционным народным депутатом.

Об этом спикер парламента сказал в интервью "Украинской правде".

"Если соответствующее решение примет парламент, действительно, я буду внефракционным народным депутатом. Это нормальный процесс. Многие коллеги являются внефракционными. А дальше посмотрим", - сказал он

Спикер подчеркнул, что останется в политике в случае отзыва его с должности. В отставку уходить не собирается.

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В Верховной Раде запустили процесс отставки Дмитрия Разумкова. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Разумкову выдать подписные листы за отзыв действующего спикера. Накануне Разумков заявлял, что с подписными листами о его отставке пока никто не заходил. 15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова касательно оценки президентского законопроекта об олигархах. Спикер не послушал фракцию "Слуга народа", заявил Арахамия. Разумков действует не командно, сказал председатель партии "СН" Александр Корниенко.