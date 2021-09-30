Разумков: В предвыборной программе Зеленский говорил об одном сроке

"Сразу хочу заверить - иду на один срок" - обещал Зеленский на выборах. Фото: Reuters

Владимир Зеленский на выборах обещал, что идет на один президентский срок.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Українська правда".

"В предвыборной программе было написано об одном сроке. Считаю, это правильно", - сказал спикер.

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"Человек, когда попадает по власть... Мы сейчас не о Зеленском, а о гипотетическом президенте. Он где-то в середине срока, на третьем году, начинает думать о следующем сроке.

Любое обдумывание такой идеи негативно отображается на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если до этого им был. И становишься политиком.

Потому что думаешь о том, как надо улучшить свой рейтинг, как его сохранить, умножить, что надо "продать", в хорошем смысле слова, людям для того, чтобы тебя снова избрали.

Поэтому получается, что у государства есть не пять лет для выполнения поставленных задач, а три", - объяснил Разумков.

На президентских выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется на один срок. "Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - говорится в предвыборной программе кандидата на пост президента Владимира Зеленского. 163 из 243 народных депутатов от "Слуги народа" нарушили меморандум об ответственности. Его подписывали перед внеочередными парламентскими выборами в 2019-м.