"Слуги народа" наплевали на обещание сложить мандат - инфографика

163 из 243 народных депутатов от "Слуги народа" нарушили меморандум об ответственности. Его подписывали перед внеочередными парламентскими выборами в 2019 году. Об этом сообщил портал "Слово і діло"

Тогда будущие депутаты брали на себя обязательства, в частности, присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады и поддерживать все законопроекты с программы партии.

За невыполнение меморандума обещали добровольно сложить мандат.

Пункт "Присутствовать на всех пленарных заседаниях Верховной Рады, заседаниях комитетов и комиссий, кроме случаев, когда это невозможно по уважительным причинам" нарушили 112 депутатов фракции "Слуга народа". Среди них - председатель партии Александр Корниенко и лидер фракции Давид Арахамия.

Пункт "Голосовать лично, с помощью, личной карточки, не передавать и не принимать от коллег по фракции личную карточку для голосования" нарушили четыре нардепа: Владимир Иванов, Сергей Литвиненко, Елена Копанчук и Александр Мариковский.

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Пункт "Поддерживать все законопроекты, предусмотренные предвыборной программой партии" нарушили 109 "слуг народа", включая лидера партии Корниенко.

Все эти три пункта нарушил только один депутат - Владимир Иванов. Два пункта - 61 нардеп, один - 101.

При этом никто из "нарушителей" не сдал добровольно свой депутатский мандат, хотя последний пункт меморандума это предусматривает.

Всего в меморандуме семь пунктов. Первые два практически идентичны, выполнения пятого - вести дискуссии о законопроектах на заседании фракции и аргументировать свою позицию - нельзя проверить, шестой пункт - быть достойным звания народного депутата - также невозможно.

На внеочередных выборах в Верховную Раду президент Владимир Зеленский пиарил кандидата в нардепы от "Слуга народа" Александра Юрченко, которого сейчас подозревают во взяточничестве.