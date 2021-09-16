Венецианская комиссия получила законопроект об олигархах

В комиссию с письмом обратился спикер Разумков. Фото: @VeniceComm

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова касательно оценки законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах. Об этом сообщила пресс-служба комиссии 15 сентября.

"В письме от 10 сентября 2021 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил вывод Венецианской комиссии относительно проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)" , - говорится в сообщении.

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10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что просил спикера не отправлять законопроект на экспертизу Венецианской комиссии. "Мы хотим, чтобы Венецианка оценила конечную редакцию закона", - говорил он журналистам.

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Она дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент.