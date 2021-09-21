"Сложная производственная ситуация" - председатель партии Зеленского об отношениях с Разумковым

Корниенко напомнил о регламенте и возможном сборе подписей. Фото: Сергей Старостенко

Спикер Дмитрий Разумков действует не командно. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

На вопрос о конфронтации между "СН" и спикером Корниенко сказал: "Можно давать разные дефиниции того, что происходит. Можно назвать конфликт, конфронтация, противоречия, противоположности. Здесь большой синонимический ряд".

"Мы для себя называем, что у нас сложная производственная ситуация", - заявил депутат.

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На вопрос, остается ли Разумков членом властной команды, Корниенко ответил: "Кто член какой команды, это надо спрашивать в первую очередь этих людей. Он (Разумков. - Gazeta.ua) внефракционный, не является членом фракции".

"Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к не командным действиям со стороны Дмитрия Александровича", - заявил председатель партии Зеленского.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова по оценке законопроекта Владимира Зеленского об олигархах. Законопроект не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил ее председатель Давид Арахамия. 20 сентября "Слуга народа" определила трех кандидатов на председателя аппарата Верховной Рады.