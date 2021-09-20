"Слуги" взялись за аппарат Рады - Арахамия пришлет Разумкову письмо

Спикер Разумков делегирован от "Слуги народа", сказал на брифинге Арахамия.

"Слуга народа" определила трех кандидатов на председателя аппарата Верховной Рады.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

"Сначала руководителем аппарата был Вячеслав Штучный. Через год у него был конфликт со своим непосредственным руководителем и я лично хлопотал, чтобы он ушел из руководителя аппарата по собственному желанию. Чтобы была продуктивной работа.

По закону только два месяца может быть временно исполняющий обязанности. Но уже год мы не видим ни одного руководителя аппарата", - сказал депутат.

Арахамия назвал это "проблемой".

"Когда зал голосует за назначение и увольнение и когда зал не удовлетворен, у него согласно Регламенту конкретная процедура. Что-то тебе не нравится - собрал 45 подписей народных депутатов, поставили на голосование и зал определился - оставляем или увольняем. Учитывая, что человек - в.и.о, то уволить его невозможно. И он уже год и.о.

Мы видим, нет скорости, никто не хочет и не собирается даже никого назначать", - сказал Арахамия.

Председатель фракции "СН" заявил, что спикер Дмитрий Разумков делегирован от их политсилы.

"Поэтому мы, как "Слуга народа", просто просим господина: ну если вы сами не можете найти кандидата - вот вам три кандидата, которые мы определили. Два депутата, кстати. Они готовы сдать свои мандаты", - заявил Арахамия.

Речь идет кроме кандидатуры Штучного о депутатах от "СН" Александре Копыленко и Павла Фролова.

Арахамия сообщил, что направит письмо спикеру завтра утром.

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