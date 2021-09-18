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суббота, 18 сентября 2021 17:11

"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова

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&quot;Это реально&quot; - Арахамия об отставке Разумкова
Арахамия прокомментировал возможную отставку Разумкова. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия не возражает возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Однако, это во фракции не обсуждают.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Это реально как сценарий, но пока такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально решим", - сказал Арахамия.

Давид Арахамия рассказал, что в течение двух-трех недель состоятся отставки в Кабинете министров. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время. Однако, не говорят, о каких именно министрах идет речь.

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Дата
18
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