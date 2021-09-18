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суббота, 18 сентября 2021 03:30

Арахамия рассказал об отставках в правительстве

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Арахамия рассказал об отставках в правительстве
Министров в отставку отправят в течение двух-трех недель. Фото: ua.news

Отставки в Кабинете министров состоятся в течение двух-трех недель.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В правительстве будут изменения. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель", - сказал он.

Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

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Ранее СМИ сообщали о пятерых министрах, которых могут уволить.

Фракция "Слуга народа" имеет внутренний рейтинг министров, заявлял председатель фракции Давид Арахамия.

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