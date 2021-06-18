Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ

Разумков шел первым в списке "Слуга народа" на парламентских выборах. Был спикером избирательного штаба Зеленского. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков почти не общаются. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в партии "Слуга народа".

"Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу", - сказал источник в руководстве "СН". Они избегают близких контактов, держатся на расстоянии и почти не общаются. На фракционные совещания приходят отдельно.

"В прошлый раз Разумков поехал во Львов, Зеленский проводил совещание без него. До этого Разумков был без Зеленского, тот разговаривал с Байденом. Очень все скоординировано. Чтобы они лично общались - это редко происходит", - говорит источник в партии.

Депутаты из окружения Разумкова пытаются снизить градус противостояния. "Они встречаются, я с ними обоими регулярно вижусь на совещаниях, - уверяет нардеп из фракции "Слуга народа". - Да, на последних встречах они были отдельно: так получилось. Но у них нормальные рабочие отношения. Такое впечатление, что между ними кто-то хочет вбить клин. Чтобы их конкретно поссорить".

Другой соратник спикера сдержан. "Они время от времени встречаются и звонят по делам. Другое дело, что они не проводят часы за теплыми дружескими беседами".

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Сейчас Разумков устроил турне по Украине: ездит в регионы и встречается с главами ОГА. Депутат, близкий к спикеру, утверждает, что Разумков просто "выбрался в поле", чтобы не отрываться от земли, к тому же такие поездки предусмотрены законом. "Депутаты облсоветов, горсоветов - это вертикаль Разумкова. Он пытается понять локальные проблемы. Не ищите черных кошек в темной комнате", - сказал нардеп.

Такое объяснение не устраивает Зеленского.

"Спикер все чаще пытается изображать отдельную публичную деятельность. Осуществляет отдельные визиты, которые выглядят чисто как проявление pr-активности, настойчиво подчеркивает собственные встречи в качестве председателя Верховной Рады. Ради чего все это?" - говорит собеседник на Банковой.

Любые намеки, что спикер начал собственную политическую кампанию в окружении Разумкова отвергают. "Это - абсурд. Здесь даже не о чем говорить, - возражают личные амбиции спикера в его окружении. - Ближайшие выборы в Верховную Раду - в конце 2023 года. Надо быть не очень умным, чтобы начинать предвыборную кампанию за два года. Перевыборы - тоже не актуальны".

"Я не вижу желание Димы при первой возможности уйти в самостоятельное плавание. Я вижу только определенное раздражение, разочарование. Невозможно достучаться и наладить отношения. Сплетни, спекуляции, барьеры. Окружение Зеленского создает ему информационный кокон, через который пробиться сложно. И любой, у кого есть свое мнение, воспринимается как бунтарь", - говорит собеседник из "СН".

Разумков "параллельно общается с представителями бизнеса, зондирует почву", говорит о поездках спикера регионами собеседник из "Слуги народа".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак постепенно выстраивает монополию на влияние на президента, оттесняя от Зеленского любого другого, сообщали журналисты.