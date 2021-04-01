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"Просто сидит возле президента, что-то читает в телефоне" - Ермак создал монополию вокруг Зеленского

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&quot;Просто сидит возле президента, что-то читает в телефоне&quot; - Ермак создал монополию вокруг Зеленского
Ермак выбирает министров и "смотрящих", пишет СМИ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отошел от практики больших круглых столов в принятии решений. Об этом пишут журналисты "Українська правда"

"Раньше у Вовы была практика больших круглых столов, где сидели все заинтересованные стороны и где принималось решение. Сейчас частично это тоже есть, но большинство решений он принимает или сам, или после совещаний с Ермаком или Шефиром. У Тимошенко в ОПУ по сути отдельный "коттеджный городок", он ведет свои проекты и работает напрямую с "первым", - рассказывает источник в Офисе президента.

Представителям власти в последние месяцы не так уж и просто попасть к Зеленскому, тем более провести встречу тет-а-тет. Обычно на совещаниях или встречах в кабинете президента присутствуют Ермак и Шефир, которые выступают для Зеленского некими советчиками по широкому спектру вопросов.

В окружении президента шутят, что руководитель ОП постепенно выстраивает монополию на влияние на президента, оттесняя от "первого" любого другого.

"Его влияние почти безгранично сейчас. Нет тем, в которые вовлечен президент, и в которых Ермак бы не был на первых ролях. Он во все вникает. Это временем очень вредит, потому что без его отмашки люди боятся продвигаться в каких-то проектах, а у Ермака не хватает времени разбираться со всем сразу", - рассказывает высокопоставленный источник в окружении президента.

"К Ермаку часто нельзя даже дозвониться, потому что он постоянно у первого на четвертом этаже. Но если посмотреть, что он там делает, то во многих встречах и разговорах он не участвует - просто сидит у президента, что-то читает в телефоне. Главное - быть рядом", - говорит член Зе!команды.

Издание сообщает, что Ермак ведет переговоры с Россией, представляет президента в "Нормандии", пытается коммуницировать с США, выбирает министров и "смотрящих", преследует предшественников типа Андрея Богдана (бывший руководитель ОП. - Gazeta.ua) и отмазывать своих, типа Олега Татарова.

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Он умудряется даже контролировать всех "нетипичных" посетителей ОП - ему докладывают, кто и к кому приходил на Банковую, присутствовать на 95% встреч Зеленского и лично фиксировать кому и государственные награды присвоит президент.

По протекции Ермака в Офисе президента появляются такие люди как Михаил Подоляк или Алексей Арестович, которые отвечают за создание медийного шума, и такие персонажи как Татаров, которые курируют силовой блок.

2 года назад в Украине состоялся 1-й тур президентских выборов. Лидером был нынешний президент Владимир Зеленский. Его поддержали 30,24% избирателей.

Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

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Дата
01
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