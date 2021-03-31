Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы

Фото: скриншот YouTube Студия Квартал-95 Online

2 года назад, 31 марта 2019-го, состоялся 1-й тур президентских выборов. Лидером был нынешний президент Владимир Зеленский. Его поддержали 30,24% избирателей.

"Нам все равно с кем быть во 2-м туре. Мы ни с кем не договаривались. Мы молодые люди, не хотим видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны. Я благодарен каждому из вас, благодарен каждому журналисту. С разных каналов, неважно какие они, "прямые" или "кривые". Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу", - отреагировал на результаты во время выступления в штабе в ночь выборов.

"Так вы марионетка Свинарчука, или Свинарчук ваша марионетка? Я готов (к дебатам. - Gazeta.ua). Порошенко, так Порошенко. Команду покажу до конца 2-го тура. Премьер-министром вижу профессионального человека, специалиста. Фамилии нет", - сказал журналистам на 1-м брифинге.

В предвыборной программе Зеленского 71 обещание. Одно из них он провалил через 2 дня после инаугурации. Говорил, первым законопроектом будет проект закона "О народовластии": "Только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии". Однако первым стало внесение изменений в закон Украины "О государственных закупках".

Не брать больше участия в шоу студии "Квартал 95" тоже обязывался. Удержаться не смог. Появлялся на сцене "Лиги смеха" и "Вечернего квартала".

Не раз отмечал, что не будет держаться за должность. "Если когда-нибудь нарушу закон, я пойду сам", - заявлял Зеленский. Не был законным его указ об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Верховный суд признал решение противоправным.

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"Новые лица" тоже провалились. Президент назначил Андрея Богдана руководителем Администрации президента. Ранее он был заместителем министра юстиции в правительстве Тимошенко и заместителем министра Кабмина в правительстве Азарова.

Перед выборами нынешний президент много говорил о войне в Донбассе: "Уверен, что за мою каденцию мы ее закончим".

2-е место занял тогдашний президент Петр Порошенко с результатом 15,95%. 3-е - лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,40%. 2-й тур состоялся 21 апреля 2019-го. Об участии в предстоящих выборах президента Украины Зеленский объявил 31 декабря 2018 года в эфире телеканала "1+1".