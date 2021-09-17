Разумков не послушал фракцию - Арахамия

Разумков не послушал фракцию по законопроекту президента, сказал Арахамия. Фото: Василий Артюшенко, ZN.UA

Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации не было смысла направлять в Венецианской комиссии, председатель Верховой Рады Дмитрий Разумков не внял фракцию "Слуга народа". Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия в пятницу.

"Нет никакого смысла фактически драфт документа отправлять на рассмотрение Венецианской комиссии, потому что после рассмотрения в зале (во втором чтении) он может очень существенно измениться. Венецианская комиссия будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать", - цитирует Арахамию "Укрінформ"

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Арахамия отметил, что в письме Разумкову написал, что не стоило направлять законопроект.

"Я считаю, что господин Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера. Мне кажется, что это не коллегиальное поведение. Мы будем с ним разговаривать", - сказал депутат.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова по оценке законопроекта об олигархах. Ранее спикер опроверг слухи о своем отзыве с должности.