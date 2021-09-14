"Такой я уже есть, меняться не буду". Разумков прокомментировал слухи вокруг себя

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг слухи о своем отзыве с должности.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Устранить или отозвать с должности меня может только Верховная Рада. Там есть отдельная процедура. На сегодня она не запущена. Никто из народных депутатов не обращался с предложением о моем отзыве. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся, но такой уж я есть, меняться тоже не буду", - сказал Разумков.

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На вопрос, кто сейчас выполняет функции председателя ВР, пока спикер на самоизоляции, Разумков объяснил: "Я выполняю функции председателя Верховной Рады, пока мне поручила это делать Верховная Рада Украины. Я действительно на самоизоляции пока вынужденной. Но весь функционал, который с этим связан, я могу выполнять, состояние здоровья позволяет. Я понимаю, что, пожалуй, кому-то хотелось бы примерить кресло председателя Верховной Рады, но, к сожалению для них, я себя более чем хорошо чувствую".

В июне СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков почти не общаются.

Якобы они избегают близких контактов и держатся на расстоянии. На фракционные совещания приходят отдельно.