"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко направил в партийный чат характеристику на пятерых однопартийцев.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По словам журналиста, появление списка может быть "сигналом, что Офис президента собирается провести кадровые назначения и переместить пятерых депутатов на другие посты. Возможно, на министерские должности или на глав облгосадминистраций".

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"Фракция "слуг" обсуждает служебную характеристику, которую 26 сентября выложил, а затем без объяснений удалил Корниенко. Многие "слуги" успели сохранить скрин", - сообщил Бутусов.

В списке фамилии. Напротив указано "кто, от кого".

Сергей Кострийчук - "Наш 100% человек, в штаб привел Илья".

Александр Божков - "Продюсер из Квартала".

Артем Михайлюк - "Мой бывший партнер. Один из двух, кого я привел в список", "Координировал "Пять вопросов" в прошлом году, 100% наш человек".

Олександр Васюк - "Теоретически будет послушный".

Дмитро Єрмоленко - "Не знаю о человеке, у меня записано, что "наш". То есть это Квартал или около".

"Любопытно, какие приоритеты указаны. Сразу ясно, какие качества важны для кандидата прежде всего", - пишет журналист.

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров.