"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко направил в партийный чат характеристику на пятерых однопартийцев.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
По словам журналиста, появление списка может быть "сигналом, что Офис президента собирается провести кадровые назначения и переместить пятерых депутатов на другие посты. Возможно, на министерские должности или на глав облгосадминистраций".
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"Фракция "слуг" обсуждает служебную характеристику, которую 26 сентября выложил, а затем без объяснений удалил Корниенко. Многие "слуги" успели сохранить скрин", - сообщил Бутусов.
В списке фамилии. Напротив указано "кто, от кого".
Сергей Кострийчук - "Наш 100% человек, в штаб привел Илья".
Александр Божков - "Продюсер из Квартала".
Артем Михайлюк - "Мой бывший партнер. Один из двух, кого я привел в список", "Координировал "Пять вопросов" в прошлом году, 100% наш человек".
Олександр Васюк - "Теоретически будет послушный".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю о человеке, у меня записано, что "наш". То есть это Квартал или около".
"Любопытно, какие приоритеты указаны. Сразу ясно, какие качества важны для кандидата прежде всего", - пишет журналист.
Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского.
Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров.
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