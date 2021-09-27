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понедельник, 27 сентября 2021 21:41

"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
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Номер "Классик", стоимость для одного человека в сутки с завтраком - 2 840 грн.
"Классик" для двух человек с завтраком - 3 440 грн.
Номер "Панорамный люкс", стоимость для одного человека в сутки с завтраком - 8 800 грн.
Для двух человек с завтраком - 9 400 грн.
Самые дорогие апартаменты, стоимость для одного человека с завтраком - 19 900 грн.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya.

На территории будет работать медиа-центр, планируют брифинги руководства, представителей партии, фракции, приглашенных гостей.

Будут допускать журналистов, аккредитованных в медиа-центре, с Covid-сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 ч.

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Одноместный номер в Rixos-Prykarpattya составляет для одного человека в "низкий сезон" (с 1 сентября по 23 декабря) от 2 840 грн (с завтраком) до 20 600 (апартаменты, полный пансион) в сутки.

Для двух человек - от 3 440 грн (с завтраком) до 21 900 соответственно.

Также тарифы могут предусматривать бассейны, сауны, римскую парную, тренажерный зал, аквааэробику.

К примеру, размер минимальной зарплаты в Украине - 6 тыс. грн, минимальной пенсии - 1854 грн.

В "Слуге народа" сообщали, что Трускавец также должны посетить члены правительства и президент Владимир Зеленский.

Из сообщений СМИ, на большом совещании планируют обсудить кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов.

В июле 2019 года в Трускавце во Львовской области действовала "Школа депутатов", где учились 270 представителей партии "Слуга народа". Такой тренинг проводили впервые. Народные избранники ехали из Киева четырьмя купейными вагонами.

Обучение стоило по меньшей мере 8,5 млн грн.

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Дата
27
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