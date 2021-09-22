В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент

Будет большое пленарное заседание с участием Кабмина, фракции "Слуга народа" и президента.

На следующей неделм фракция "Слуга народа", члены правительства и президент Владимир Зеленский едут в Трускавец. Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах в среду.

"Есть небольшое окно у президента (нет международных встреч), неделя работы в округах. И Кабмин тоже вроде бы не будет в командировках. Поэтому есть потенциал собрать такое большое заседание фракции с приглашенными коллегами. В первую очередь это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда . Будут и представители Офиса президента.

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Это конечно правительство в полном составе", - сказал Корниенко.

"Когда мы организовывали прошлый семинар, то оказалось, что фактически кроме Трускавца, нет таких мест. Надо компактно расселить большое количество человек, около трехсот.

Фактически мы берем все имеющиеся гостиницы в Трускавце. Там депутаты будут селиться за свой счет. Кто-то даже с семьями уже планирует уехать. Потому что это выходные, там рабочий день только пятница. Начнем вечером", - заявил нардеп.

Будет пресс-тур для журналистов.

"На входе будет ПЦР-тест", - рассказал Корниенко. Будет "рабочий процесс, заседание фракции".

"Часть времени будет большое пленарное заседание с участием и Кабмина и фракции и надеюсь президента", - сказал "слуга".

Поездку назвал "совместной инициативой" с президентом.

20 сентября СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце. В то же время в партии заявили о большом совещании с участием представителей всех ветвей власти и президента.