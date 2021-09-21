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вторник, 21 сентября 2021 14:53

Зеленский опять собирает "слуг" в Трускавце - СМИ

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Зеленский опять собирает &quot;слуг&quot; в Трускавце - СМИ
Будет большой разговор. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Об этом сообщила "Українська правда" со ссылкой на источники.

Встреча продлится до 2 октября. На ней, как ожидают в "Слуге", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях, сообщает издание.

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В июле 2019 года в Трускавце во Львовской области действовала "Школа депутатов", где учились 270 представителей партии "Слуга народа". Такой тренинг проводили впервые. Народные избранники ехали из Киева четырьмя купейными вагонами.

Обучение стоило по меньшей мере 8,5 млн грн.

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