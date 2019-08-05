Депутаты от "Слуги народа" в Трускавце составляли план на пять лет

- Слуги народа? Нет, не видела. Один покупатель шерстяную безрукавку выбирал долго, то я ему замечание сделала, а он послал меня. Может, депутат был? - 54-летняя Алла Коваль, продавщица сувенирного рынка в центре Трускавца на Львовщине, держит зонт от солнца.

С 28 июля по 4 августа здесь действовала "Школа депутатов". В город на неделю приехали 270 представителей президентской партии "Слуга народа". Остановились в пятизвездочном санатории "Риксос Прикарпатье".

На рынке продают деревянные сувениры, изделия из шерсти и соломы, иконы. Также мед, сладости, наливки.

- Цены не поднимали. И депутаты же новые. Разве что Юзика из "Квартала" узнал бы. Но не видел никого, - говорит продавец 49-летний Олег Корецкий. Одет в соломенную шляпу и пляжные шорты.

На центральной аллее парка много прохожих говорят на русском. От смуглых женщин в цветастых платьях слышен закарпатский говор.

- В "Риксос" надо было маршруткой ехать либо на такси, - работник центрального бювета Андрей помогает набрать минеральную воду в пластиковый стакан с трубочкой. Через нее пьют, чтобы не портились зубы. - Здесь, как видите, одновременно могут быть более трехсот человек, но организованных групп не замечали. В крупных санаториях есть свои бюветы.

До отеля-санатория идем через парк. По дороге трое местных продают сезонные ягоды и домашние колбасы. Навигатор ведет заросшими тропами между кустами.

"Риксос" - вблизи санаториев "Кристалл" и "Алмаз", построенных в 1970-х. Обходим отель сзади. На белых стенах 13-этажного здания видны грязные пятна, облупившаяся штукатурка. Отель построен полукругом. Стоимость номера - от 3500 грн за сутки.

- Шпионите? - мужчина в джинсах и красной футболке идет за нами по тропинке мимо бетонного забора. На шее бедж участника школы с именем "Игорь Васильев".

- Ищем вход.

- Я вас провожу, - говорит 39-летний депутат. Выиграл выборы в 164-м округе на Тернопольщине. - Уже опоздал на четыре минуты. У нас занятия по инфраструктуре, хотел послушать. Вчера с 9 утра до 22 слушали. Не успел ни воды попить, ни отдохнуть. Но ничего. В Трускавце дважды в год лечу спину. Я бегу. А вам дальше по кругу, - оборачивается к черному входу.

К главным дверям направляются другие участники школы. 28-летний Александр Качура прошел по списку, как адвокат участвовал в президентской кампании Владимира Зеленского. С ним правозащитник, глава Лиманской райадминистрации 31-летний Дмитрий Наталуха. Оба аккуратно выбриты.

- Есть занятия по правоведению, налогам, приватизации государственных предприятий. По энергетике, чтобы человек мог осознавать уровень ответственности, - Наталуха спешит ко входу.

- Ложимся в полночь или даже в час ночи. Каждое утро у меня зарядка, затем работаем, - рассказывает Александр Качура.

- Александр, а я плавал утром. А ты, вижу, и не плаваешь, - восклицает к нему человек в спортивной футболке и шортах, без беджа. Александр пожимает ему руку, но не отвечает.

- Есть общие занятия и факультативы. Сразу должны определиться с комитетом, где будем работать. Новый состав прежде всего должен отменить неприкосновенность, ввести диджитализацию - то есть перевести учреждения на цифровые технологии. И внести изменения в регламент, по которому так долго и сложно принимаются законы.

Внутри отель оформлен в стиле ампир - стены из белого кафеля с обрамлением, колонны, мягкая мебель (стиль ампир появился во Франции времен Наполеона Бонапарта. Стал символом могущества империи. Для него характерно большое количество хромированных деталей. - ГПУ). На первом этаже - магазины ювелирной продукции и дизайнерской одежды.

Охрана просит журналистов разговаривать с депутатами только в холле второго этажа. На входе в конференц-зал приклеен лист "Зал "Сенатор". Двое охранников не позволяют подходить даже к двери.

По этажу идет женщина с черными кудрявыми волосами в белом банном халате до пят. Спрашиваем, как ей политическая атмосфера в отеле.

- Не обращаю внимания, - отвечает, не оборачиваясь.

За белым "макбуком" (ноутбук американской компании "Эппл". - ГПУ) в холле работает самый молодой депутат в истории Рады 23-летний Святослав Юраш. Он - из Львова, живет в Киеве. Занимал должность заместителя директора Всемирного конгресса украинцев.

- Парламент должен фундаментально изменить страну. Народ показал запрос на это и революциями, и последними выборами, - говорит. Одет в черный костюм и белую рубашку со стоячим воротничком. Мелированные волосы начесаны на челке. Говорит, выделяя каждое слово.

- Я буду заниматься взаимодействием украинцев по миру, ратификацией международных договоров. Надо определить понятие двойного гражданства и что с ним делать. Еще меня интересует упрощение процедуры усыновления.

Садимся за столик с 29-летней Марией Мезенцевой. Избрана по мажоритарке в Киеве. Работала депутатом в Харьковском горсовете во фракции "Самопомощи". Изучала международные экономические отношения и китайский язык. Международное право изучала в Британии. Стажировалась в Бельгии.

- Я привыкла к таким тренингам. Обучение может и насыщенное, но все стараются, - говорит Мария Мезенцева. У нее густые брови и карие глаза.

- Сейчас любят ловить на том, что кто-то чего-то не знает. Но я пообщалась с коллегами и каждый из них - специалист в какой-то сфере. А наличие высшего образования не всегда является показателем успешности.

Говорит, после обучения выполняют домашние задания - снимают видео или описывают коротким текстом, как решить проблему.

- Пока не фотографируйте. Остыну. В теннис играл, - садится на диван тренер школы и бизнес-тренер Алексей Черный. По его лицу стекают капли пота.

- Мы так организовали обучение, что у участников нет времени на теннис. Последний факультатив сегодня должен закончиться в 22:00, но попросили до 24:00, поскольку проходят несколько одновременно и хотят успеть на оба, - переходит на украинский.

- Главная задача - задать тему, дать по ней наиновейшую аналитику и поставить дискуссионные вопросы. Депутаты должны составить индивидуальный план на пять лет. Второй документ - это публичная политика, чьи проблемы будут решать. Третий - разработка закона. Четвертый документ - внедрение закона.

В центр города едем на такси 5 мин.

- Депутатов возили коллеги, но ничего особенного не рассказывали. Я возил персонал из других отелей, то говорили, что депутаты приезжали туда с девушками и потом выходили утром или ночью, - говорит по дороге светловолосый 35-летний таксист на черном "Фольксвагене".

На стоянке из прицепа грузовика две женщины в цветастых халатах и калошах на босу ногу выносят горшки с цветами. Приставляют лестницу к фонарям и прикрепляют вазоны.

- К приезду президента в субботу город готовится? - спрашиваю.

- Делаем, чтоб прекрасно было.

13 часов продолжались занятия для парламентариев партии "Слуга народа" в Трускавце. С 8:30 до 21:30 им читали лекции. Было три перерыва по 20 мин. и короткий обед. Образовательный проект "Школа депутатов" организовала Киевская школа экономики. Участников тренинга разделили на 30 групп по 8-10 человек.

4 купейными вагонами ехали из Трускавца в Киев депутаты "Слуги народа".

Назвали претендентов на некоторые должности в Раде

- Партия будет предлагать меня на должность главы Верховной Рады Украины, - говорит председатель "Слуги народа" Дмитрий Разумков 3 августа в Трускавце на Львовщине. В этот день Владимир Зеленский приехал в город, где продолжалось недельное обучение депутатов президентской партии.

Вице-спикером может стать представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Возглавит партию, вероятно, Александр Корниенко. А председателем фракции будет четвертый номер избирательного списка Давид Арахамия.

Как вероятного председателя комитета по иностранным делам называют Богдана Яременко, а комитет по евроинтеграции может возглавить Мария Мезенцева.