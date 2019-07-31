СМИ подсчитали, во сколько обойдется обучение "слуг народа"

Недельная аренда 127 номеров с учетом скидки составляет примерно 3,8 миллиона гривен. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Проезд, проживание и обучение будущих депутатов от "Слуги народа" в Киевской школе экономики будет стоить не менее 8,5 млн грн.

Примерный расчет сделало "НВ.Бизнес".

Проезд

Стоимость билета на поезд из Киева в Трускавца - 603 грн. При бронировании всего вагона надо доплатить еще по 200 грн за каждый билет. Учитывая, что партия заказала три 40-местных вагона в Трускавец и из него, это будет стоить 200 тыс. грн, указывает издание.

Часть депутатов поехали к месту проведения самостоятельно.

Проживание

Стоимость 2-местного номера в "Риксосе", в котором живут будущие депутаты, 4,7 тыс. грн в сутки. Недельная аренда 127 номеров с учетом скидки составляет примерно 3,8 млн грн. Часть участников живут в Mirotel, где номера стоят несколько дешевле.

Аренда зала, где проводят тренинги, стоит 2,2 тыс. грн в час. "Слуга народа" может заплатить за нее 180 тыс. грн за всю учебную неделю.

Обучение

Как руководитель Киевской школы экономики, так и представители партии стоимость обучения не называют.

Рыночная стоимость недельного обучения в КШЭ составляет около $15 тыс. в день, предположил для "НВ. Бизнес" представитель школы-конкурента. За неделю на обучения могли потратить минимум $105 тыс. Впрочем, указывает издание, обучение 250 человек на выезде может обойтись и значительно дороже.

Гала-вечер

На проведение заключительного вечера может уйти около 6 тыс. на человека, предположила гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политтехнолог "Слуги народа" разозлил своих депутатов

С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.