СМИ подсчитали, во сколько обойдется обучение "слуг народа"

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1683
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2673
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 648
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 972
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5895
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5734
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1188
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
4
5
9
6
4
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
Видео
Все видео
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5895
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2691
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1494
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 12:16

СМИ подсчитали, во сколько обойдется обучение "слуг народа"

  Комментировать
СМИ подсчитали, во сколько обойдется обучение &quot;слуг народа&quot;
Недельная аренда 127 номеров с учетом скидки составляет примерно 3,8 миллиона гривен. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Проезд, проживание и обучение будущих депутатов от "Слуги народа" в Киевской школе экономики будет стоить не менее 8,5 млн грн.

Примерный расчет сделало "НВ.Бизнес".

Проезд

Стоимость билета на поезд из Киева в Трускавца - 603 грн. При бронировании всего вагона надо доплатить еще по 200 грн за каждый билет. Учитывая, что партия заказала три 40-местных вагона в Трускавец и из него, это будет стоить 200 тыс. грн, указывает издание.

Часть депутатов поехали к месту проведения самостоятельно.

Проживание

Стоимость 2-местного номера в "Риксосе", в котором живут будущие депутаты, 4,7 тыс. грн в сутки. Недельная аренда 127 номеров с учетом скидки составляет примерно 3,8 млн грн. Часть участников живут в Mirotel, где номера стоят несколько дешевле.

Аренда зала, где проводят тренинги, стоит 2,2 тыс. грн в час. "Слуга народа" может заплатить за нее 180 тыс. грн за всю учебную неделю.

Обучение

Как руководитель Киевской школы экономики, так и представители партии стоимость обучения не называют.

Рыночная стоимость недельного обучения в КШЭ составляет около $15 тыс. в день, предположил для "НВ. Бизнес" представитель школы-конкурента. За неделю на обучения могли потратить минимум $105 тыс. Впрочем, указывает издание, обучение 250 человек на выезде может обойтись и значительно дороже.

Гала-вечер

На проведение заключительного вечера может уйти около 6 тыс. на человека, предположила гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политтехнолог "Слуги народа" разозлил своих депутатов

С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СМИ подсчитали, во сколько обойдется обучение "слуг народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 54874
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 45713
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 43165
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 18465
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 17334
Политика
На пост главы МИД один кандидат - Офис президента
На пост главы МИД один кандидат - Офис президента Просмотров: 693
Стало известно, какая из партий предыдущей Рады получит больше всего госсредств
Стало известно, какая из партий предыдущей Рады получит больше всего госсредств Просмотров: 783
Кличко встретился с адвокатом Трампа
Кличко встретился с адвокатом Трампа 1 Просмотров: 720
Политтехнолог "Слуги народа" разозлил своих депутатов
Политтехнолог "Слуги народа" разозлил своих депутатов 1 Просмотров: 1107
"Мойте руки и берегите горло" - Супрун дала советы будущим депутатам
"Мойте руки и берегите горло" - Супрун дала советы будущим депутатам Просмотров: 288
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 8306
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua