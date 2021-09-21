Зеленский собирает большое совещание

На совещании будут говорить о стратегии власти на следующий год. Фото: president.gov.ua

Фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

"Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины", - заявила представитель "СН".

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Мероприятие не будет ни партийным съездом ни учебой, а рабочим совещанием. На ней обсудят стратегию работы власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и план законопроектных работ.

"Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест", - сообщила Юлия Палийчук.

20 сентября СМИ сообщили, что президент в ближайшее время планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце.