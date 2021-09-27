В кабинете Зеленского говорили о замене Разумкова

Окончательное решение вчера не приняли. Фото: president.gov.ua

Во время большого совещания партии "Слуга народа" в Трускавце, которая состоится 1-3 октября, планируют обсудить кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких председателей парламентских комитетов.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Однако окончательное решение примут на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским.

Отличная от фракции и президента позиция спикера по антиолигархическому закону стала поводом для окончательного разрыва "слуг" с Разумковым.

По информации источника в Офисе президента, в случае его отставки потеряют портфели председатель комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Они из орбиты Разумкова.

Однако пока непонятно, когда состоится отставка действующего спикера.

Как сообщает источник, 26 сентября в 16.00 в кабинете у Зеленского с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко и других лиц из ближайшего окружения президента обсуждали возможные сценарии.

"Банковая отдает себе отчет в том, что снять Разумкова можно только после масштабной кампании по дискредитации, которая уже началась, - рассказывает источник. - Но окончательное решение вчера не приняли. Вопрос еще и в том, когда и кем заменять Разумкова. Не факт, что спикером станет Стефанчук (первый вице-спикер парламента). Президент ищет на эту роль не только надежное, но и удачное пиар-лицо".

Однако приняли решение до отставки Разумкова не трогать и далеких от него людей. Чтобы не растерять голоса.

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По словам источника в Верховной Раде, очевидно, что серьезные перестановки ожидают в бюджетном комитете (председатель - Юрий Аристов), в комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (председатель - Андрей Клочко).

Основная причина замены Аристова и Клочко - они практически не контролируют свои комитеты.

Вероятный кандидат на вылет и председатель комитета по вопросам земельной и аграрной политики Николай Сольский. Партнер экс-председателя ОП Андрея Богдана, по мнению Банковой, и так слишком долго задержался в одном из ключевых кресел ВР.

Что касается замены министров, то должностей могут лишиться глава Минсоцполитики Марина Лазебная, Минобороны Андрей Таран, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирает голоса за отставку Разумкова. Депутат заявил, что спикер не послушал фракцию, когда направил в Венецианскую комиссию законопроект президента об олигархах. Также Арахамия не понимает статуса спикера, находящегося на самоизоляции. А председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что Разумков действует некомандно.