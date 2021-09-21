В монобольшинстве не понимают статуса самоизолированного Разумкова

Спикер Разумков появлялся на согласительном совете в режиме онлайн. Фото: rada.gov.ua

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не понимает статуса спикера Дмитрия Разумкова, который находится на самоизоляции. Об этом он сказал в кулуарах во вторник.

"Касательно больничного я хотел бы разобраться. Потому что не понимаю статус председателя. Он официально на больничном, но издает распоряжения. Когда человек на больничном, будь-то президент или журналист, он не может выполнять обязанности", - заявил "слуга".

"А где есть такая дистанционная форма, в каком законе? Это правовая неопределенность", - продолжил Арахамия.

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Депутат сказал, что хочет "выяснить статус такой работы".

"Если человек на больничном - он временно не исполняет обязанности", - заявил председатель фракции.

Арахамия рассказал, что получил от Разумкова письмо о том, что на четверг спикер назначил внеочередное заседание Верховной Рады.

"Дубинский когда-то собирал по ФОПам внеочередное. Чтобы отменить законопроект РРО. Мы такого делать не будем. Его принимали с боями.

Хочу понять, каким образом он (Разумков) хочет назначить, находясь на больничном. Юристы говорят: "А на каких правовых основаниях?", - сказал нардеп.

10 сентября Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. В минувший понедельник спикер появился на согласительном совете в режиме онлайн.