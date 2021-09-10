Разумков во второй раз заболел коронавирусом

Спикер Разумков будет работать дистанционно. Фото: Facebook

Спикер парламента Дмитрий Разумков второй раз за год заразился коронавирусом.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - написал он в Facebook.

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Разумков будет на самоизоляции и некоторое время работать дистанционно. Добавил, что чувствует себя хорошо.

За последние сутки в Украине обнаружили 3615 новых больных коронавирусом. Из них детей - 348, медработников - 61. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.