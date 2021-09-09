Covid-19 в Украине: обновили требования по самоизоляции контактных лиц

Прекратить самоизоляцию можно получив отрицательный результат теста. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи Covid-больным.

Отныне контактные вакцинированные не самоизолируются, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мониторинг за контактными лицами устанавливается на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или вероятным случаем заражения. Контактные лица с полным курсом иммунизации, а также переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев могут не самоизолироваться при отсутствии симптомов. Если же симптомы появляются, человек должен пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Контактные лица, независимо от того, есть ли у них симптомы, должны пройти тестирование на пятый день после контакта и находиться на обсервации. Прекратить самоизоляцию можно, получив отрицательный результат теста.

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За последние сутки в Украине выявили 3663 новых больных коронавирусом. Из них детей - 342, медработников - 63. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 306 939 человек. Умерли 54 175 пациентов, из них 61 - за последние сутки. Выздоровели 2 217 563 человека, за последние сутки - 1546.