Количество заболевших коронавирусом резко возросло: статистика за сутки

За последние сутки в Украине выявили 3663 новых больных коронавирусом. Из них детей – 342, медработников – 63.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 306 939 человек. Умерли 54 175 пациентов, из них 61 – за последние сутки. Выздоровели 2 217 563 человека, за последние сутки – 1546, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 62 730 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 27 895, ИФА – 9 397. Также сделали 25 438 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 379 случаев;
Винницкая область - 124 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 209 случаев;
Донецкая область - 167 случаев;
Житомирская область - 163 случая;
Закарпатская область - 25 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 18 случаев;
Луганская область - 150 случаев;
Львовская область - 318 случаев;
Николаевская область - 51 случай;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 79 случаев;
Ровенская область - 93 случая;
Сумская область - 113 случаев;
Тернопольская область - 159 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 93 случая;
Хмельницкая область - 130 случаев;
Черкасская область - 81 случай;
Черновицкая область - 183 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
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В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса. Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц пациентами. Такую закономерность связывают с большими скоплениями людей в торговых центрах и в транспорте.
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