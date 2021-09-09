Количество заболевших коронавирусом резко возросло: статистика за сутки

Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 3663 новых больных коронавирусом. Из них детей – 342, медработников – 63.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 306 939 человек. Умерли 54 175 пациентов, из них 61 – за последние сутки. Выздоровели 2 217 563 человека, за последние сутки – 1546, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 62 730 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 27 895, ИФА – 9 397. Также сделали 25 438 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 379 случаев;

Винницкая область - 124 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 209 случаев;

Донецкая область - 167 случаев;

Житомирская область - 163 случая;

Закарпатская область - 25 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 150 случаев;

Львовская область - 318 случаев;

Николаевская область - 51 случай;

Одесская область - 222 случая;

Полтавская область - 79 случаев;

Ровенская область - 93 случая;

Сумская область - 113 случаев;

Тернопольская область - 159 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 93 случая;

Хмельницкая область - 130 случаев;

Черкасская область - 81 случай;

Черновицкая область - 183 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

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В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса. Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц пациентами. Такую закономерность связывают с большими скоплениями людей в торговых центрах и в транспорте.