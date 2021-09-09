Количество заболевших коронавирусом резко возросло: статистика за сутки

 
Ексклюзивы
1/5
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 225
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 963
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 216
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 603
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 297
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1359
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 405
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 648
Фото
Все фото
5
10
5
11
5
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
&quot;Ради проекта уволилась с работы&quot; - кто не попал в &quot;Адскую кухню&quot;
"Ради проекта уволилась с работы" - кто не попал в "Адскую кухню"
Человек-паук поднимается на небоскреб, неделя моды и протесты против короновирусу: день у фото
Человек-паук поднимается на небоскреб, неделя моды и протесты против короновирусу: день у фото
Сколько процентов недовольны сексом, а сколько - фотошопят снимки: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов недовольны сексом, а сколько - фотошопят снимки: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Видео
Все видео
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1431
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1395
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 333
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
четверг, 09 сентября 2021 08:36

Количество заболевших коронавирусом резко возросло: статистика за сутки

  Комментировать
Количество заболевших коронавирусом резко возросло: статистика за сутки
Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 3663 новых больных коронавирусом. Из них детей – 342, медработников – 63.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 306 939 человек. Умерли 54 175 пациентов, из них 61 – за последние сутки. Выздоровели 2 217 563 человека, за последние сутки – 1546, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 62 730 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 27 895, ИФА – 9 397. Также сделали 25 438 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 379 случаев;
Винницкая область - 124 случая;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 209 случаев;
Донецкая область - 167 случаев;
Житомирская область - 163 случая;
Закарпатская область - 25 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 18 случаев;
Луганская область - 150 случаев;
Львовская область - 318 случаев;
Николаевская область - 51 случай;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 79 случаев;
Ровенская область - 93 случая;
Сумская область - 113 случаев;
Тернопольская область - 159 случаев;
Харьковская область - 302 случая;
Херсонская область - 93 случая;
Хмельницкая область - 130 случаев;
Черкасская область - 81 случай;
Черновицкая область - 183 случая;
Черниговская область - 98 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса. Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц пациентами. Такую закономерность связывают с большими скоплениями людей в торговых центрах и в транспорте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество заболевших коронавирусом резко возросло: статистика за сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Севастополь осадили

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 8217
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 2 Просмотров: 6363
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 4293
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 3843
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 3222
Общество
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 63
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
 Просмотров: 333
Пришло бабье лето: детальный прогноз на ближайшую неделю
Пришло бабье лето: детальный прогноз на ближайшую неделю Просмотров: 243
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 495
Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима
Народные приметы 9 сентября: рябина расскажет, какая будет зима Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
Социологи показали рейтинг Зеленского
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
2
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
1
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
1
Украине нужны системы ПРО - Кулеба
Голосов: 57077
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть