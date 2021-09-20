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понедельник, 20 сентября 2021 11:15

"Немного странная ситуация" - Разумков появился на согласительном совете в онлайне

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&quot;Немного странная ситуация&quot; - Разумков появился на согласительном совете в онлайне
Президентский законопроект об олигархах рассматривали "под грифом большой секретности", сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который второй раз заболел от коронавируса, появился на согласительном совете в режиме онлайн.

"К сожалению, пока еще нахожусь на самоизоляции. Но знаю, что и я и вы продолжаем работать. Надеюсь, что эта неделя будет эффективной и Верховная Рада сможет продемонстрировать возможность работать в интересах украинского народа", - сказал он.

"У нас сегодня немного странная ситуация. Потому что все фракции одновременно стали не согласны с повесткой дня, прислали утром свои предложения. Кто-то, например, как "Слуга народа", только прислал письмо, что они не согласны. Написали, что есть приложение, но приложения к письму не добавили. Я все же хотел увидеть", - заявил спикер.

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Разумков сказал, что ни разу за прошлую сессию "таких обращений не было".

"Мы находимся в постоянных коммуникации с председателями комитетов, они постоянно подают свои предложения. Насколько я помню, таких случаев раньше мы не наблюдали.

Если нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, я думаю, что со следующей недели мы будем собирать так, как и предусмотрено Согласительным советом, все предложения от всех фракций, садиться, обсуждать. По каждой из них голосовать, принимать соответствующие решения", - отметил спикер.

"Ну если все прямо не согласны с таким форматом работы, то также мы пойдем в пропорции. Кто сколько законопроектов подает от количества народных депутатов, представляющих ту или иную фракцию. Я думаю, что мы все движемся в направлении Европейского Союза - европейские ценности, ценности демократии", - добавил Разумков.

Также спикер заявил о президентском законопроект 5599 об олигархах.

"17-го числа состоялся комитет. Комитет его рассмотрел, но не пригласил ни авторов поправок, ни предоставил таблицы. Как-то это произошло под грифом большой секретности. Я не понимаю, что произошло", - отметил он.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова по оценке законопроекта об олигархах.

Законопроект президента Владимира Зеленского не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил ее председатель Давид Арахамия.

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