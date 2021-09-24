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Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова - СМИ

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Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова - СМИ
Сейчас до 180 депутатов готовы поддержать отставку Разумкова. Фото: "Лига"

Голоса за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова сейчас собирает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Следующим спикером должен стать вице-спикер Руслан Стефанчук, сообщает "Телеграф" со ссылкой на свои источники.

"Сейчас, по подсчетам, есть до 180 депутатов, готовых поддержать это решение. В основном, это "Слуга народа", а еще группы "Доверие" и "За будущее", которое ориентируется на Игоря Коломойского. Но и с ними могут быть проблемы, часть депутатов просто могут не прийти на заседание в этот день. Тот же Кулинич, например (глава депгруппы "Доверие", -Gazeta.ua", - говорит собеседник из депутатского корпуса.

Другой депутат сказал, что предложения поддержать отставку спикера поступали и другим фракциям.

"В ОП предлагали поддержать это решение, например, части "Голоса", которая теперь "Справедливость". Предлагали преференции в виде субвенций, но какое будет решение - посмотрим на голосовании", - говорит источник.

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В ЕС, "Голосе" и ОПЗЖ сказали, что поддерживать отставку не будут.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова касательно оценки президентского законопроекта об олигархах.

Спикер не послушал фракцию "Слуга народа", заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Разумков действует не командно, сказал председатель партии "СН" Александр Корниенко.

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