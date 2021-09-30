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четверг, 30 сентября 2021 15:00

"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков

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&quot;Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил&quot; - Разумков
О совещании в Трускавце спикер сказал: "Просто так я без приглашения не езжу". Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал сбор подписей за его отстранение.

Об этом он заявил журналистам в четверг.

"Утром пришло письмо от фракции "Слуга народа" о выдаче подписных листов. В отличие от многих коллег, я слово держу. Листы уже готовы. Коллеги смогут их сегодня получить", - сказал спикер журналистам в четверг.

Разумков сказал, что заседания фракции "СН" не было.

"У меня нет конфликта. Если его хотят создать - это другой вопрос. Хотелось понять всех субъектов этого конфликта. У меня не было конфликтных ситуаций с фракцией. Меня на заседание и не приглашали.

Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил", - заявил спикер.

"От кого?", - журналистка.

"Это какое-то коллективное решение", - ответил Разумков.

По его словам, в Трускавце "будет удобно собирать подписи".

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"У меня есть принципы, позиция. Она не отличается от того, с чем с фракцией и партией "Слуга народа" мы шли в 2019 году.

Уверен ли я, что у всех остались те же принципы? Это пока открытый вопрос. Свою позицию я буду отстаивать. Если пригласят на заседание фракции - приду", - сказал спикер.

О поездке в Трускавец Разумков заявил: "Просто так я без приглашения не езжу".

С президентом Владимир Зеленским спикер не говорил.

"С Арахамией был разговор, претензий я не услышал", - рассказал спикер.

Касательно голосов в парламенте за его отстранение Разумков сказал: "Вы видели заявление оппозиционных фракций, которые сказали, что голосовать не будут. Открытым остается вопрос позиции двух групп - "За будущее" и "Доверие". Но насколько я помню, у меня конфликтных ситуаций с ними также не было".

В четверг стало известно, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.

Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.

Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.

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