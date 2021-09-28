СМИ узнали график "слуг" на уикенд в Трускавце

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 531
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 639
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1134
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1215
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2169
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1233
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
5
7
8
15
4
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Видео
Все видео
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 288
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1278
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3429
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 сентября 2021
Просмотров: 486
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
вторник, 28 сентября 2021 15:26

СМИ узнали график "слуг" на уикенд в Трускавце

  Комментировать
СМИ узнали график &quot;слуг&quot; на уикенд в Трускавце
Программу мероприятий расписали на 1-2 октября. Фото: truskavich.com

На заседании парламентской фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября будет двухчасовая встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило НВ

Также среди важных событий называют "силовой блок", куда приглашены главы СБУ, НАБУ, НАПК, Офиса генерального прокурора и ГБР.

В расписании есть сессия под председательством экс-министра экономики и нынешнего советника руководителя ОП Ермака Тимофея Милованова.

Планируют награждение самых результативных депутатов за работу.

Одним из таких признают председателя аграрного комитета Николая Сольского за "самое дольше стояние за трибуной" при рассмотрении земельных законопроектов.

Депутаты монобольшиства смогут расслабиться под очередной диджей сет DJ Braun - председатель фракции Давид Арахамия и на концерте, группу для этого выступления еще выбирают.

Спикера Дмитрия Разумкова на нестандартное заседания монобольшинства в Трускавце не приглашали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки

Расписание:

1 октября, пятница

8:15-8:30 трансфер участников с ж/д вокзала до гостиницы "Ріксос Прикарпаття"

8:15-8:25 до гостиницы "Міротель"

8:15-8:20 до гостиницы "Лісова пісня"

8:30-9:00 ранней чек-ин в отелях

9:00-10:00 завтрак

10:00-13:00 свободное время

13:00-13:20 трансфер участников из отелей

13: 00-14:00 1:00 обед

15:00-15:30 организационные вопросы/ Интродакшн/ цель поездки

15: 30-17: 00 выступления/ презентации/ вопросы-ответы

17: 00-17: 30 кофе-пауза

17: 30-19:00 презентация Тимофея Милованова. Деление на группы.

19: 00-20:30 ужин

20:30 свободное время

2 октября, суббота

Место проведения большой фракции: отель "Риксос"

8:00-9:30 завтрак

9:30-10:00 трансфер участников в гостиницу "Риксос"

10:00-11:30 сессия с силовиками: генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель СБУ Иван Баканов, министр МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, председатель НАПК Александр Новиков, в. о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

11:30-12:00 кофе-пауза

12:00-14:00 работа в группах/ семь локаций

14: 00-15:00 обед

15: 00-16:30 работа в группах

16: 30-17:00 кофе-пауза

17: 00-19:00 презентации работы групп.

19: 30-20:30 ужин

20: 30-21:30 свободное время

21: 30-22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов

22: 30-23:30 гала-концерт. Диджей сет DJ Braun (Давид Арахамия)

3 октября, воскресенье

8: 00-9:30 завтрак

12:00 - чек-аут из отелей, отъезд участников.

Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СМИ узнали график "слуг" на уикенд в Трускавце». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 15525
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 10989
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 8154
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 7164
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 6714
Политика
Проспект в Харькове больше не носит имя Жукова - решение суда
Проспект в Харькове больше не носит имя Жукова - решение суда Просмотров: 288
Венедиктова рассказала об "ужасных цифрах" выплат восстановленным прокурорам
Венедиктова рассказала об "ужасных цифрах" выплат восстановленным прокурорам Просмотров: 315
Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия
Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия Просмотров: 198
МИД Украины зеркально отреагировало на действия Венгрии
МИД Украины зеркально отреагировало на действия Венгрии Просмотров: 495
Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами
Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В России торжественно открыли деревянный туалет
Голосов: 8409
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть