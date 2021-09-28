СМИ узнали график "слуг" на уикенд в Трускавце

Программу мероприятий расписали на 1-2 октября. Фото: truskavich.com

На заседании парламентской фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября будет двухчасовая встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило НВ

Также среди важных событий называют "силовой блок", куда приглашены главы СБУ, НАБУ, НАПК, Офиса генерального прокурора и ГБР.

В расписании есть сессия под председательством экс-министра экономики и нынешнего советника руководителя ОП Ермака Тимофея Милованова.

Планируют награждение самых результативных депутатов за работу.

Одним из таких признают председателя аграрного комитета Николая Сольского за "самое дольше стояние за трибуной" при рассмотрении земельных законопроектов.

Депутаты монобольшиства смогут расслабиться под очередной диджей сет DJ Braun - председатель фракции Давид Арахамия и на концерте, группу для этого выступления еще выбирают.

Спикера Дмитрия Разумкова на нестандартное заседания монобольшинства в Трускавце не приглашали.

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Расписание:

1 октября, пятница

8:15-8:30 трансфер участников с ж/д вокзала до гостиницы "Ріксос Прикарпаття"

8:15-8:25 до гостиницы "Міротель"

8:15-8:20 до гостиницы "Лісова пісня"

8:30-9:00 ранней чек-ин в отелях

9:00-10:00 завтрак

10:00-13:00 свободное время

13:00-13:20 трансфер участников из отелей

13: 00-14:00 1:00 обед

15:00-15:30 организационные вопросы/ Интродакшн/ цель поездки

15: 30-17: 00 выступления/ презентации/ вопросы-ответы

17: 00-17: 30 кофе-пауза

17: 30-19:00 презентация Тимофея Милованова. Деление на группы.

19: 00-20:30 ужин

20:30 свободное время

2 октября, суббота

Место проведения большой фракции: отель "Риксос"

8:00-9:30 завтрак

9:30-10:00 трансфер участников в гостиницу "Риксос"

10:00-11:30 сессия с силовиками: генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель СБУ Иван Баканов, министр МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, председатель НАПК Александр Новиков, в. о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.

11:30-12:00 кофе-пауза

12:00-14:00 работа в группах/ семь локаций

14: 00-15:00 обед

15: 00-16:30 работа в группах

16: 30-17:00 кофе-пауза

17: 00-19:00 презентации работы групп.

19: 30-20:30 ужин

20: 30-21:30 свободное время

21: 30-22:30 церемония награждения самых эффективных депутатов

22: 30-23:30 гала-концерт. Диджей сет DJ Braun (Давид Арахамия)

3 октября, воскресенье

8: 00-9:30 завтрак

12:00 - чек-аут из отелей, отъезд участников.

Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.