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четверг, 30 сентября 2021 11:06

В Раде запустили процесс отставки Разумкова

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В Раде запустили процесс отставки Разумкова
Сбор подписей за отстранение Разумков назвал ожидаемым. Фото: Getty Images

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выдать подписные листы за отставку действующего спикера.

Об этом Разумков сообщил в Facebook в четверг.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины.

Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы.

Продуктивной работы в Трускавце!", - написал спикер.

Предложения об отзыве парламентом спикера могут вносить не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава ВР за их подписями.

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15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова касательно оценки президентского законопроекта об олигархах.

Спикер не послушал фракцию "Слуга народа", заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Разумков действует не командно, сказал председатель партии "СН" Александр Корниенко.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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