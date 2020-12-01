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вторник, 01 декабря 2020 20:48

Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником

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Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником
Задачей Арестовича назвали согласование позиций профильных ведомств. Фото: УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Ермак отметил, представляя Арестовича, что в украинском информационном пространстве тиражируется "много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать", сообщает пресс-служба президента.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обид. Мы - единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - добавил он.

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Задачей Арестович называют согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Неофициально говорю о плане "Б", как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН.

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