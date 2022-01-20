Арестович не уволился официально - СМИ

Арестович не подписывал заявление об уходе. Фото: klymenko-time.com

Советник руководителя Офиса Алексей Арестович формально остается на должности, потому что не подписывал заявления об увольнении.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в офисе президента.

"В Офисе об его "увольнени"и узнали так же, как и все – из СМИ.

Пока Арестович никаких документов не подписывал. Поэтому формально он остается советником Ермака. И, возможно, это сотрудничество будет продолжено.

Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку", рассказал источник.

Ранее Арестович заявил, что уволился по собственному желанию с должностей: внештатный советник главы Офиса президента и спикер делегации Украины в ТКГ по Донбассу. Мол, ему "с властью не по пути". Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с декабря 2020 года. С октября 2020-го был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу. До этого Арестович был блоггером.