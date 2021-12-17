Депутатов на каникулы отправляют с оркестром

В Верховной Раде заиграл оркестр.

Видео опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Музыканты разместились на втором этаже парламента. Играют симфоническую музыку.

Сегодня в сессионный зал будут заносить Вифлеемский огонь мира.

Помещение кулуаров, где на этой неделе поставили телестудия телеканала "Рада" - в фиолетовом цвете от прожекторов. Журналисты сравнивали вид с клубом.

"Милое парламентское утро в стиле Марии Антуанетты. Окна, в которые льётся нежная музыка - как раз те, под которыми вчера стояли шахтёры, а сегодня стоят фопы. Немного не хватает пирожных и гильотины, чтобы сходство было полным", - написал в Telegram нардеп от "Слуга народу" Максим Бужанский.

Также опубликовал почти пустой сессионный зал.

Сегодня по графику последнее заседание Верховной Рады в этом году. Депутаты соберутся в сессионном зале в следующий раз 25 января.

По состоянию на 10:11 утра в зале зарегистрировались 117 из 423 депутатов. В парламент пришли члены Кабинета министров с премьером Денисом Шмигалем на час вопросов правительству.

Между тем нардеп от "СН" Александр Качура сообщил, что спикер Руслан Стефанчук созвал на сегодняшний день внеочередное заседание парламента.

Заседание состоится сразу после очередного.

"Для рассмотрения вопроса отсрочки применения РРО малым бизнесом (законопроект № 6376)", - написал Качура в Telegram.