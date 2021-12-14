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вторник, 14 декабря 2021 14:28

В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
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Перезапуском канала "Рада" занимается продюсер Алексей Семенов, работавший над каналами "112", "NewsOne", "Прямий" и "Київ лайф".
Фото: t.me/ne_kravets
В кулуарах строят новую студию.

В кулуарах Верховной Рады устанавливают новую телестудию.

Фотографии опубликовали фотограф Ян Доброносов и журналист Роман Кравец.

"Будут теперь ток-шоу показывать", - пишет Кравец в Telegram.

Перезапуском телеканала "Рада" занимается медиапродюсер Алексей Семенов, сообщает "Українська правда".

Он запускал прокремлевские телеканалы "112 Украина" и NewsOne, связанные с подозреваемым в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Семенов лично переманивает журналистов, проводит встречи, пишет УП.

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15 декабря телеканал "Рада" планирует выйти в эфир в обновленном формате - с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабинете министров, сказал директор Вадим Перенчук.

"Уже установлена площадка на втором этаже Рады. У нас есть еще одна передвижная площадка. Теперь студии будут более масштабными. Планируем, что будет лучшая технологическая картинка", - рассказал и добавил, что "изменения связаны с политической волей руководства страны".

"Если у нас всегда был бюджет примерно в 60 миллионов гривен, то в 2022 году он увеличился на 320 миллионов. Всего на канал "Рада" и газету "Голос України" в 2022-м выделили 407 миллионов гривен", - сказал.

Возможно, телеканал будет работать по всей Украине. По данным журналистов, в последние несколько недель на канал искали регионального редактора.

Перенчук не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что на канале будут работать блогер Сергей Иванов и экс-ведущие канала Медведчука ZIK Назар Довгий и Артем Бибик.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

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Дата
14
декабря

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