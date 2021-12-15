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среда, 15 декабря 2021 16:16

"Вице-спикер Кондратенко" - обновленный канал "Рада" начал работу с залетов
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Телестудию поставили на втором этаже Верховной Рады.
Ранее Артем Бибик протестовал против санкций касательно каналов Медведчука и заклеивал себе рот.
Телестудию также поставили в помещении правительства.

Государственный телеканал "Рада", которым из сообщений СМИ стал заниматься бывший продюсер антиукраинских телеканалов Виктора Медведчука Алексей Семенов, заработал в формате телемарафона.

Телестудию поставили на втором этаже парламента. Там теперь сидят нардепы, комментирующие ведущим политическую ситуацию. Формат похож на круглосуточное комментирование экспертов в эфирах ряда телеканалов.

Ведущий эфира Артем Бибик назвал замглавы Верховной Рады Елену Кондратюк "Кондратенко". "Елена Кондратенко, вице-спикер парламента пообещала...", - сказал.

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Ранее Бибик работал на телеканале Медведчука ZIK и заклеивал рот скотчем, когда против ZIK, "112 Украина" и NewsOne ввели санкции.

В ноябре прошлого года ZIK в стиле кремлевской пропаганды показывал ролик, как после победы на выборах президента США Джозефа Байдена украинцам "готовят виселицы". Бибик участвовал в эфире.

Также эфиры "Рады" проводят бывшие ведущие ZIK и "112 Украина" Назар Довгий и Анастасия Медведчук.

Телестудию поставили и в Кабинете министров. "Будем рассказывать нашим телезрителям все инсайды", – сказала ведущая Ольга Шилкина.

Сообщили, что теперь парламентский телеканал имеет корреспондентов в областях.

"Ощущение, что живешь в сумасшедшем доме. Бульварные интервью Богдана Гордону, звезды медведчуковских каналов становятся лицами рейтинговых и государственных телеканалов. Арахамии и тищенки правят твоей страной во время войны.

Сейчас пожинаем плоды легкомысленного отношения к российской агрессии все восьми лет войны", - пишет в Facebook политолог Михаил Басараб.

К переформатированию телеканала "Рада" кроме Семенова привлекли политтехнолога Владимира Петрова.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

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Дата
15
декабря

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