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среда, 15 декабря 2021 07:13

Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ

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Телеканал &quot;Рада&quot; будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
К переформатированию телеканала привлекли скандально известного политтехнолога Петрова. Фото: t.me/ne_kravets

К переформатированию телеканала "Рада" привлекли политтехнолога Владимира Петрова, который является организатором секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко.

Жена Варченко Ольга на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента. Скандал связывали с давлением на руководство ГБР.

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"Петров является подозреваемым по нескольким статьям: вмешательство в деятельность правоохранителей, заведомо ложное сообщение о преступлении, нарушение неприкосновенности жилища и тайны переписки. Расследование пока завершено, но до сих пор не направлено в суд", - говорится в сообщении.

Свою вину политтехнолог тогда не признал.

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15 декабря телеканал "Рада" планирует выйти в эфир в обновленном формате - с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабинете министров.

Перезапуском телеканала "Рада" занимается медиапродюсер Алексей Семенов, запускавший прокремлевские телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Каналы связаны с подозреваемым в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Семенов лично переманивает журналистов, проводит встречи.

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