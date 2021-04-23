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суббота, 24 апреля 2021 05:25

Пропал без вести украинский композитор
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Украинский композитор, автор песни "Червона рута" 30-летний Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года.

В тот день пошел в консерваторию на занятия, пообещав родителям быть в 13:00. Домой больше не вернулся. Родители подали заявление в милицию, но поиски начали только через три дня. Продолжались до 11 мая.

Украинский композитор 30-летний Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года
Фото: heroes.profi-forex.org
Тело Владимира нашел солдат в военной зоне Брюховицкого леса недалеко от Львова 18 мая. Следствие выдвинуло единую версию: самоубийство
Похороны Владимира Ивасюка
Михаил Ивасюк, отец композитора
София Ивасюк, мать композитора

Тело Владимира нашел солдат в военной зоне Брюховицкого леса недалеко от Львова 18 мая. Следствие выдвинуло единую версию: самоубийство в результате длительного психического расстройства. Прокуратура Шевченковского района города закрыла дело за отсутствием состава преступления через два месяца. Родные и друзья Ивасюка в самоубийство не верили. Утверждали: его убили. Дело возобновляли дважды, но каждый раз закрывали из-за "отсутствия состава преступления".

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Убийство Владимира Ивасюка подтвердили лишь через 40 лет - в июне 2019-го. Экспертизу проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по заказу прокуратуры Львовской области. Следственный эксперимент проводили по трем направлениям. Выясняли: композитор повесился, ему кто-то помог или самоубийство инсценировали. За статиста взяли мужчину такого же возраста, веса, роста, как Ивасюк. Эксперты учли все детали - время года, особенности дерева, высоту ветви, на которой нашли музыканта.

"Он не мог повеситься сам. Даже натренированный физически человек, которого мы привлекали, не смог завязать пояс на ветке высотой 1,7 метра и залезть в петлю. Лестницы или подставки у Ивасюка следователи тогда не нашли. Даже если их использовал, то зацепиться за ветку без посторонней помощи он не мог. По меньшей мере там было еще два человека. Также мы исследовали одежду и обувь Владимира по фотографиям в материалах дела, описаниям вещей, протоколам осмотра. Чтобы он залезал на дерево, должны остаться соответствующие следы на подошвах или одежде. В протоколах указано, что их не было. По совокупности этих факторов могу сказать - это не самоубийство", - рассказывал тогда Александр Рувин из Института судебных экспертиз.

Заказчики убийства до сих пор живы. Но вряд ли будут наказаны, считает товарищ семьи Михаил Маслий. Родители Владимира Ивасюка в могилу ушли, правды не добились. Поэтому эта экспертиза - логическое завершение следствия, что тянулось годами.

107 песен и 53 инструментальных произведения написал Владимир Ивасюк. Самые известные - "Червона рута", "Я пойду в далекие горы", "Водограй", "Баллада о мальвах", "Только раз цветет любовь". Был одним из основателей украинской поп-музыки. Профессиональный медик, скрипач, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, занимался живописью. Был старший в семье украинского писателя и исследователя истории буковинского края Михаила Ивасюка и учительницы Софии Карякиной. У него остались двое младших сестер - Галина и Оксана.

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Дата
24
апреля

Пропал без вести украинский композитор

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