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воскресенье, 23 января 2022 07:30

"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог

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&quot;Усилится олигархическое влияние на &quot;слуг&quot; – политолог
"Надо наблюдать за переформатированием правительства", говорит Виктор Таран. Фото: Верховная Рада Украины

Позиции монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде станут слабее в новом политическом сезоне. Им придется больше договариваться с олигархическими группами. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

"Часть политических сил начнет и уже начала объединяться вокруг "Европейской солидарности". "Голос" с Кирой Рудик уже заявили об объединении сил. В "Слуге народа" часть людей начнет переходить в группу Дмитрия Разумкова. Часть задумается, куда дальше двигаться – спасаться. Это поставит Офис президент в еще большую зависимость от групп "За будущее" и "Доверие". Они будут этим пользоваться, чтобы получить преференции из государственного бюджета. Усилится олигархическое влияние на "слуг". Потому что на фоне падения рейтинга очень легко будет вести переговоры. Это все повлияет на монолитность монобольшинства. Контролируемость со стороны Банковой будет уменьшаться", – говорит Таран.

После происшествий вокруг дела Петра Порошенко произошло переформатирование политических сил, говорит политолог.

"Владимир Зеленский показал слабость. Потому что никогда не было такого, чтобы президент давал команду кого посадить и его не сажали. Юлия Тимошенко сидела в СИЗО за Виктора Януковича, Виктор Ющенко сажал оппонентов, Порошенко сажал того же Геннадия Корбана (Корбан 2014 был заместителем председателя Днепропетровской ОГА, которую тогда возглавил Коломойский. Также являлся руководителем партии "Укроп" и баллотировался в Верховную Раду, однако проиграл на довыборах в парламент. В ходе спецоперации Генпрокуратуры и СБУ Корбана задерживали в Днепре в октябре 2015 года. Обвиняли в создании преступной группировки, хищении имущества и похищении человека. Впоследствии прокуратура сняла обвинения. - Gazeta.ua). Президенты демонстрировали силу. То, что Зеленский продемонстрировал слабость, повлияет на единство монобольшинства", – говорит Таран.

Следует наблюдать за переформатированием правительства, добавляет Таран.

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"У нас ряд руководителей министерств – исполняющие обязанности. Здесь нужно ждать перемен. Могут сойтись в группе интересов олигархов", – говорит политолог.

"В середине февраля закончатся запасы угля и газа. В условиях неконтролируемости парламента это будет очень сложно. Если не будет жестких непопулярных решений, это все приведет к ухудшению социально-экономической ситуации. В большие акции протеста не верю. Но все это конвертируется в падение рейтинга власти ", – говорит Таран.

Власти сейчас только увеличивают фискализацию и налоговую нагрузку, говорит политолог.

"Это ударит по платежеспособности граждан. Это может привести к протестам. Люди выйдут не за Порошенко, а за свою социально-экономическую стабильность", – добавляет Таран.

17 декабря у Верховной Рады следователи ДБР попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове.. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Принявшую это решение судью Виту Бортницкую внесли в базу сайта "Миротворец".

19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Также он должен сдать свои паспорта, прибывать к следователю и суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области без уведомления.

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