Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция

"Слугам" не хватает голосов, чтобы получать единоличное большинство. Фото: iportal.rada.gov.ua

В этом году в Верховной Раде сохранится неформальная коалиция трех сил. В то же время вырастет роль оппозиции.

Об этом Gazeta.ua сказал председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Оппозиция работала пассивно, часть пытались договариваться с Банковой, заигрывали. "Батькивщина" голосовала за бюджет. "Голос" был готов приобщиться к коалиции. Внефракционные вливались в "За будущее" и "Доверие", работали как часть власти", - говорит эксперт.

Неожиданностей в работе ВР вряд ли будет, прогнозирует.

"Сохранится неформальная коалиция "Слуга народа" плюс "За будущее" и "Доверие". "Слугам" не хватает голосов, чтобы получать единоличное большинство.

Оппозиция станет активнее, что раньше проявлялось очень редко. Это связано с делом Порошенко. Оппозиция фактически одержала небольшую, но важную для нее победу. Тем более с приближением президентских выборов", - говорит Кошель.

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Приоритетом для "слуг" в парламенте могут быть популярные решения, чтобы привлечь внимание избирателя.

"В первый сессионный день могут рассмотреть пенсионную реформу, экономический паспорт.

Но парламенту нужно определиться с приоритетами. Одним из ключевых вопросов должен быть пересмотр бюджета для увеличения финансирования Вооруженных сил Украины, повысить зарплаты военным. Учитывая возможную новую фазу агрессии России.

Также приоритетом должно быть здравоохранение - из-за возможной новой волны коронавируса", - говорит эксперт.

Парламент поддержал только 17% законопроектов правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

"Другими словами – 83% не поддержаны или не рассматриваются. Сверхнизкий показатель. Предыдущие правительства имели цифру около 35%. Кабинет министров и Верховная Рада работают как конкуренты. В результате будет низкое качество законодательной работы.

Странно, когда парламент отклонял правительственные законопроекты и принимал идентичные авторства депутатов. Хотя в Кабмине специалисты лучше", - отметил Кошель.

Ключевая проблема – уменьшение роли правительства в работе власти.

"Помню, как министр внутренних дел Монастырский заявлял, что отчитывается перед президентом. В таком случае должность премьер-министра просто лишняя", - говорит Алексей Кошель.

Верховная Рада должна собраться на очередное заседание 25 января. Депутаты встречались в сессионном зале в декабре прошлого года. В парламенте работают 423 депутата, 242 из которых входят во фракцию "Слуга народа".